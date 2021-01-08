"Шапочку у Таюне одолжили?": Олег Винник в непривычном образе поздравил с Рождеством

Популярный украинский певец Олег Винник, недавно трогательно поздравивший жену с днем рождения, пожелал поклонникам счастливого Рождества, проиллюстрировав пост в Instagram своим фото в синем спортивном костюме и белой трикотажной шапочке с фирменным знаком V.

«Надеюсь, вчерашний день вы провели в кругу родных, близких и друзей. Пусть атмосфера тепла и уюта будет с вами целый год! С Рождеством Христовым! Веселых праздников и хороших выходных! Веры и любви вашим серцам, мира и счастья вашим домам!» — написал исполнитель в комментарии.

И хотя большинство поклонников звезды в очередной раз заметили, что ему все к лицу, нашлась среди них и та, которая сочла белую шапочку слишком женственной.

«Шапочку у Таюне одолжили?» — поинтересовалась она, имея в виду супругу звезды.

Возможно, повод для таких предположений им дал пост Таисии Сватко, которая поздравила с Рождеством фото в костюме Снегурочки и в похожей белой шапочке. Вероятно, подобные головные уборы являются подарочными среди членов фан-клуба певца.

Напомним, Таюне (Таисия Сватко) нетривиально поблагодарила мужа за поздравление с днем рождения.

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