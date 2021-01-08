Катерина Кухар рассказала о самых страшных снах балерины
Именитая украинская балерина Екатерина Кухар рассказала о страшных снах балерины. По ее словам в YouTube-шоу Маше Ефросининой «Экзамен», подобные сны всегда заставляли ее просыпаться в холодном поту.
Самым большим страхом для знаменитости остается незнание порядка танца, ведь если обычный актер может как-то выкрутиться, в балете танцор неизбежно начинает импровизировать, и если такая импровизация происходит в дуэте — это вообще катастрофа.
«А второй страшный сон — когда твою музыку уже играют, а у тебя еще не одеты пуанты, трико, костюм и тебе нужно бежать через весь театр для того, чтобы попасть на сцену», — рассказала балерина, признавшись, что в эти моменты просыпается в холодном поту.
К слову, как-то такой страшный сон стал реальностью. Это произошло во время гастролей во Франции, где Кухар танцевала главную партию в «Спящей красавице».
В театре гримерка находилась далеко от сцены, а наушник вышел из строя.
По сценарию балерина должна была проснуться, а потом переодеться и станцевать па-де-де.
«Я же сразу переоделась, забыв, что я еще должна проснуться, занавес уже поднимался, а меня на месте нет. Хорошо, что служащий театра успел добежать до гримерки, вынес меня на руках и уложил на место для поцелуя принца», — посмеялась Екатерина.
В кадре с 1:01:47:
Напомним, перед встречей Нового года Екатерина Кухар отправилась на массаж.182
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