28.22 / 28.46 34.35 / 34.79
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Приветики от Александра Лукашенко: Регину Тодоренко необычно поздравили с Рождеством

11:00 9 января 2021
Регина Тодоренко на отдыхе

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко продолжает радовать подписчиков снимками с индонезийского острова Бали, где она отдыхает вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, и сыном Михаилом.

На днях она выложила в Instagram трогательное фото с малышом.

На снимке телеведущая в белом нежном платье держит на руках двухлетнего сына. Мать откинула голову и смеется.

«Пусть в вашем доме царит мир и любовь», — подписала Тодоренко фотографию.

Рождественское фото

Поклонники сразу почувствовали счастье, запечатленное на снимке. «До чего же милое, искреннее фото», — признались они.

Но самое интересное в комментариях было то, что вместе с россиянами Регину и ее семейство поздравили также украинцы.

Понравилось поздравление и жителям Минска. Так, некий Александр поблагодарил Тодоренко за созданную ею сказку.

При этом в одном из постов было сказано про то, что привет Регине передает сам президент соседней страны.

Конечно, трудно сказать, насколько правдива информация о том, что глава государства передает приветы телеведущей, но почему бы и не предположить этого, если сам Папа Римский лайкал посты моделей.

Впрочем, у «бацьки» сейчас другие проблемы — он вынужден реагировать на подозрения о том, что его младший и самый любимый сын Коленька отстает в развитии.

349

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Посмотри в окно»: Каменских расстроила украинцев новым фото

"Посмотри в окно": Каменских расстроила украинцев новым фото

«Секси-фрау с мешком картошки»: Вера Брежнева изумила поклонников новым платьем

"Секси-фрау с мешком картошки": Вера Брежнева изумила поклонников новым платьем

Двойнику Гарика Харламова пригрозили вырвать кадык

Двойнику Гарика Харламова пригрозили вырвать кадык

Дан Балан и Тина Кароль

«Сенсационное возвращение дуэта»: Балан и Кароль вышли в топ догадок заинтригованных фанов «Голосу країни»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер