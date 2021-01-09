Приветики от Александра Лукашенко: Регину Тодоренко необычно поздравили с Рождеством

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко продолжает радовать подписчиков снимками с индонезийского острова Бали, где она отдыхает вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, и сыном Михаилом.

На днях она выложила в Instagram трогательное фото с малышом.

На снимке телеведущая в белом нежном платье держит на руках двухлетнего сына. Мать откинула голову и смеется.

«Пусть в вашем доме царит мир и любовь», — подписала Тодоренко фотографию.

Рождественское фото

Поклонники сразу почувствовали счастье, запечатленное на снимке. «До чего же милое, искреннее фото», — признались они.

Но самое интересное в комментариях было то, что вместе с россиянами Регину и ее семейство поздравили также украинцы.

Понравилось поздравление и жителям Минска. Так, некий Александр поблагодарил Тодоренко за созданную ею сказку.

При этом в одном из постов было сказано про то, что привет Регине передает сам президент соседней страны.

Конечно, трудно сказать, насколько правдива информация о том, что глава государства передает приветы телеведущей, но почему бы и не предположить этого, если сам Папа Римский лайкал посты моделей.

Впрочем, у «бацьки» сейчас другие проблемы — он вынужден реагировать на подозрения о том, что его младший и самый любимый сын Коленька отстает в развитии.

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