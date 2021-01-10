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Где любимый Dan Balan? Фанаты Тины Кароль раскритиковали состав судей на "Голосі країни"

15:01 10 января 2021
Тина Кароль

Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала у себя в Instagram анонс нового сезона песенного конкурса «Голос країни».

«Уже 24 января состоится премьера одиннадцатого сезона проекта „Голос країни“!» — написала Тина.

При этом некоторые поклонники с радостью приняли новости об участии звезды в проекте.

В то же время по поводу остальных судей разгорелся жесткий спор: некоторым фанатам не понравилось то, что в числе судей не будет Дана Балана и Потапа — по их мнению, из-за этого конкурс будет не интересным.

У других же поклонников были «претензии» к Monatik и Наде Дорофеевой — дескать, у одного рука не туда залезла, а у другой — имидж какой-то «чужой».

Конечно, фанатов в чем-то можно понять: они надеялись лишний раз увидеть на экране своих кумиров. Но будем надеться, что с началом конкурса их отношение к нему изменится, ведь главные лица в состязании — не судьи, а молодые таланты, будущие «Голоса країни».

Как писали «ФАКТЫ», ранее поклонники дуэта Дана Балана и Тины Кароль активно участвовали в опросе, который проводился в Instagram «Голос країни». Фанаты дуэта буквально атаковали страницу комментариями с пожеланиями хитов, которые они хотели бы услышать в новом сезоне «Голоса країни».

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