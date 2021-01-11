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Шоу-бизнес

"Самый сексуальный в мире мужчина" впервые показал свою девушку

8:10 11 января 2021
Майкл Б. Джордан

Американский актер Майкл Б. Джордан, которого в ноябре прошлого года журнал People провозгласил «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих», впервые показал свою девушку, опубликовав их общие фото в Instagram. 33-летний Майкл, известный по фильмам «Черная пантера», «Фантастическая четверка», «Станция „Фрутвейл“» и двум продолжениям серии «Рокки» — «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2», до сих пор тщательно скрывал все подробности своей личной жизни, хотя в течение нескольких последних месяцев ходили слухи о его романе с Лори Харви — дочерью известного комика и телеведущего Стива Харви. Теперь Майкл и Лори одновременно подтвердили свои отношения в соцсетях. Зимние праздники они провели вместе.

Ранее Джордан рассказывал в интервью People, какой видит свою идеальную возлюбленную. Она должна быть с чувством юмора, заботливой и понимающей — поскольку профессия актера не слишком способствует стабильным отношениям. Майкл признался, что у него есть целый список требований. И в шутку сказал, что именно поэтому он, наверное, до сих пор одинок.


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