Повидать дочку? Крутивший роман с Лободой Линдеманн похвастался визитом в Россию

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн посетил Санкт-Петербург. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Музыкант опубликовал красивое фото на фоне новогодней елки.

Пост Линдеманна вызвал бурные обсуждение у российских поклонников музыканта: «Зачастил ты к нам», «Волшебная атмосфера», «Дед опять в гостях у нас».

Также высказываются предположения, что Тилль Линдеманн стал часто приезжать в Россию для встреч со своей дочкой. Ведь раньше, по упорным слухам, у него был роман с украинской певицей Светланой Лободой, которая выступает в РФ, и ее младшая дочь Тильда — предположительно от Линдеманна.

Ранее сообщалось, что немецкий рокер разъярил многих пользователей сети, сфотографировавшись вместе с юной дочерью российской певицы Алсу.

Фото: Instagram Тилля Линдеманн

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