Повидать дочку? Крутивший роман с Лободой Линдеманн похвастался визитом в Россию
Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн посетил Санкт-Петербург. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Музыкант опубликовал красивое фото на фоне новогодней елки.
Пост Линдеманна вызвал бурные обсуждение у российских поклонников музыканта: «Зачастил ты к нам», «Волшебная атмосфера», «Дед опять в гостях у нас».
Также высказываются предположения, что Тилль Линдеманн стал часто приезжать в Россию для встреч со своей дочкой. Ведь раньше, по упорным слухам, у него был роман с украинской певицей Светланой Лободой, которая выступает в РФ, и ее младшая дочь Тильда — предположительно от Линдеманна.
Ранее сообщалось, что немецкий рокер разъярил многих пользователей сети, сфотографировавшись вместе с юной дочерью российской певицы Алсу.
Фото: Instagram Тилля Линдеманн159
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