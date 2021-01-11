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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» опубликовала первое семейное фото в статусе жены

16:27 11 января 2021
Лиза Арзамасова

Российская актриса Лиза Арзамасова, которая прославилась роль в сериале «Папины дочки», представила поклонникам свою первую семейную фотографию. Она опубликовала ее в Instagram.

«С мужем… Слово-то какое новое, приятное», — подписала фото Лиза Арзамасова.

Фолловеры дружно желают счастья новой семейной паре: «И хочу, чтобы вы любили друг друга столько, сколько вам жить осталось», «Лиза! Счастья семейного», «Любимые! Храни вас Бог».

Елизавета Арзамасова — актриса театра и кино, певица, телеведущая, ей 25 лет. Она снялась в фильмах: «Всадник по имени Смерть», «Волкодав из рода Серых Псов», «Братья Карамазовы». Наибольшую известность ей принесла роль в сериале «Папины дочки».

Ранее сообщалось что психолог обратил внимание на странные факты церемонии росписи тренера Ильи Авербуха и актрисы Лизы Арзамасовой.

Фото: Instagram Лизы Арзамасовой

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