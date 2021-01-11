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"Не позволю разрушать мою жизнь": Анна Седокова решила "завязать" с Инстаграмом из-за дочери

20:27 11 января 2021
Анна Седокова с мужем и дочкой

Певица Анна Седокова, которая недавно жаловалась на булинг в сети, пошла на радикальный поступок — решила отказаться от «личных» постов в Instagram после того, как невольно натравила хэйтеров на старшую дочь — 16-летнюю Алину Белькевич.

Это произошло, когда Анна опубликовала фото с Алиной и Янисом Тиммой в лифте, сопроводив его рассказом о собственном опыте взаимоотношений со взрослой дочерью.

«Алина знает, что в 18 лет мы с ней обнимаем друг друга крепко и птенчик вылетает из гнезда. Ворчит, конечно, на меня, но я это переживу. Она знает, что это потому, что я ее люблю сильно. И себя люблю. И ей советую. Жить в таком возрасте по законам других людей странно. Нужно жить по своим. А в моем доме — мои», — написала она, подчеркнув, что никогда не мечтала быть подружкой своей дочке, оставаясь для нее Мамой.

Как оказалось, после этой публикации Алину начали обсуждать и даже насмехаться из-за смерти ее отца, что очень огорчило ее звездную маму (сама она узнала о случившемся из stories дочки, находясь за тысячи километров от нее).

«Вы овцы. Те, кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма», — высказалась в адрес хэйтеров Седокова, решив, что теперь в ее Instagram будут публиковаться только профессиональные фото, а сеть станет больше частью ее рабочей жизни.

«Возможно, чем-то я буду делиться у себя в Телеграм, но это не точно. Сейчас хочется ни чем не делиться», — заявила Анна.

Напомним, ранее ее саму почти затравили в сети за слишком откровенное и «отфотошопленное» фото с мужем.

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