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Шоу-бизнес

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

2:27 13 января 2021
Настя и Потап на пляже

Репер и продюссер Алексей Потапенко (Потап) резко высказался в адрес своей супруги. Видео Настя Каменских выложила в сториз своего Instagram.

В кадре она восхищается огромным сердцем, которое нарисовал на мальдивском песке Алексей, и восклицает «Это так мило, котик!». В ответ же Потап нарочито грубо говорит ей «А ну пошли домой, *ука».

Напомним, ранее Каменских стала объектом хэйта подписчиков, поделившись утренним фото в белом купальнике с леопардовым принтом. Они раскритиковали не только за «излишне» открытые трусики, но и за «чрезмерный» оптимизм.

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