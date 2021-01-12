«А еще выше нельзя трусы натянуть?» Настя Каменских «напросилась» на колкость

Украинская певица Настя Каменских, отдыхающая с мужем Алексеем Потапенко на Мальдивах, получила новую порцию критики в Instagram в ответ на пожелание доброго утра.

Так, девушка показала процесс своего пробуждения, сопроводив утренний кадр философским постом на английском языке.

«Каждый новый день — это день, которого вы никогда раньше не видели. Наслаждайся каждым мгновением», — призвала она фолловеров.

В ответ же некая Татьяна поинтересовалась у знаменитости, почему та не «натянула трусы еще выше»?

Другая же подписчица посетовала, что ей тяжело наслаждаться жизнью из-за продолжающегося в Украине локдауна.

«Чесно сказать, тяжело наслаждаться ЛОКДАУНом. Связана по рукам и ногам», — написала она.

Напомним, ранее Каменских уже критиковали за «излишний» оптимизм в трудные для обычных людей времена.

Фото Instagram Насти Каменских



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