«Посмотри в окно»: Каменских расстроила украинцев новым фото

Настя Каменских, которая дала советы по оригинальной встрече Нового 2021 года, продолжает постить фото с отдыха в тропиках (предположительно, звезда с супругом проводят Рождество на Мальдивах).

Но если раньше ее снимки вызывали обеспокоенность поклонников тем фактом, не беременна ли она, то теперь пользователи обратили внимание на другую деталь. Так, многих расстроил пост под снимком, в котором Каменских пишет о своем понимании настоящей красоты.

По ее мнению, украинцам не стоит расстраиваться о том, что зимой — холодно, ведь в это время живущие в тропиках мечтают хоть раз вживую увидеть снег.

«Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый. Не где-то далеко, а там, где мы находимся в данную секунду. Нам нужно просто иногда оглядываться вокруг и замечать эту красоту», — призвала она.

Некоторые по привычке пришли в восторг, разделяя мнение певицы о тропических красотах.

Но нашлись среди пользователей и те, кто удивился, как можно было уехать из «закрытой» страны.

Кроме того, Насте посоветовали соразмерять реалии, и не хвастать заморскими красотами, когда некоторые из ее соотечественников не могут позволить себе даже увидеть нормальный вид из окна.

Конечно, Насте самой решать, постить ли такие фото в Instagram, но, возможно, и ей стоит учитывать, что сейчас в стране действует жесткий карантин, поэтому некоторые ее соотечественники лишены элементарной возможности сходить в ресторан с друзьями.

Примечательно, что критичные замечания принадлежат в основном женщинам, которые явно хотели бы оказаться на месте Каменских. Эти завистницы прошлись и по внешнему облику красавицы, указав ей на «приевшуюся» позу на фото.

Напомним, ранее в Instagram решили, что певица слишком уж похудела, и обвинили в этом ее супруга Алексея Потапенко.

477

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter