«Хватит худеть»: Настя Каменских в бикини обеспокоила поклонников
Известная украинская певица Настях Каменских опубликовала очередное фото, позируя на пляже в купальнике, и получила очередной совет — на этот раз фолловеры отметили, что она слишком уж похудела.
«Лицо отпуска», — таким комментарием сопровождается фотография певицы в Instagram.
А один из фолловеров посетовал на то, что Потап вовсе не кормит Настю.
Напомним, что перед Новым годом певица сфотографировалась с пиццей, раздумывая, не устроить ли ей «загрузочный день» («Читдей») — так любители фитнеса называют день, когда можно не учитывать калории и потреблять пищу, выходящую за рамки обычной диеты.
Ранее Настя Каменских выложила в сеть видео с песней, которой она поздравила подписчиков с Рождеством. Однако и в этом случае среди ее фолловеров были недовольные. Так, одна из подписчиц, назвав Настю «красивой, сексуальной, с прекрасным голосом певицей», посетовала, что в этой конкретной песне ее сексуальность выглядела «неуместной».
Фото Насти Каменских из социальных сетей.528
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