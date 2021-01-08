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Шоу-бизнес

«Хватит худеть»: Настя Каменских в бикини обеспокоила поклонников

9:55 8 января 2021
Настя Каменских

Известная украинская певица Настях Каменских опубликовала очередное фото, позируя на пляже в купальнике, и получила очередной совет — на этот раз фолловеры отметили, что она слишком уж похудела.

«Лицо отпуска», — таким комментарием сопровождается фотография певицы в Instagram.

А один из фолловеров посетовал на то, что Потап вовсе не кормит Настю.

Напомним, что перед Новым годом певица сфотографировалась с пиццей, раздумывая, не устроить ли ей «загрузочный день» («Читдей») — так любители фитнеса называют день, когда можно не учитывать калории и потреблять пищу, выходящую за рамки обычной диеты.

Ранее Настя Каменских выложила в сеть видео с песней, которой она поздравила подписчиков с Рождеством. Однако и в этом случае среди ее фолловеров были недовольные. Так, одна из подписчиц, назвав Настю «красивой, сексуальной, с прекрасным голосом певицей», посетовала, что в этой конкретной песне ее сексуальность выглядела «неуместной».

Фото Насти Каменских из социальных сетей.

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