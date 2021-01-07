«Ваша сексуальность тут неуместна»: Настя Каменских с рождественской песней подверглась критике

Известная украинская певица Настя Каменских, ранее сделавшая неожиданный подарок Потапу, опубликовала в своем Instagram видео того, как она исполняет рождественской песню

«Вечер перед Рождеством особенный. Пусть он принесет мир вашему дому и наполнит сердца теплом и любовью. С праздником, дорогие», — написала Настя Каменских.

Но многие фолловеры разразились критическими высказываниями по поводу представленной песни. Так, одна из подписчиц оставила комментарий: «На мой взгляд, всему должно быть свое место и свое время. В данный момент я лишь увидела опошление Рождества. Вы очень красивая, сексуальная, с прекрасным голосом певица, но в данной песне, на мой взгляд, Ваша сексуальность является неуместной. Но спели Вы действительно очень красиво».

Напоминаем, Каменская поразила фолловеров нарядом, который сильно отличается от ее привычного стиля.

Фото: Instagram Насти Каменских

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