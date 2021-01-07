28.20 / 28.46 34.37 / 34.84
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Ваша сексуальность тут неуместна»: Настя Каменских с рождественской песней подверглась критике

16:02 7 января 2021
Настя Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских, ранее сделавшая неожиданный подарок Потапу, опубликовала в своем Instagram видео того, как она исполняет рождественской песню

«Вечер перед Рождеством особенный. Пусть он принесет мир вашему дому и наполнит сердца теплом и любовью. С праздником, дорогие», — написала Настя Каменских.

Но многие фолловеры разразились критическими высказываниями по поводу представленной песни. Так, одна из подписчиц оставила комментарий: «На мой взгляд, всему должно быть свое место и свое время. В данный момент я лишь увидела опошление Рождества. Вы очень красивая, сексуальная, с прекрасным голосом певица, но в данной песне, на мой взгляд, Ваша сексуальность является неуместной. Но спели Вы действительно очень красиво».

Напоминаем, Каменская поразила фолловеров нарядом, который сильно отличается от ее привычного стиля.

Фото: Instagram Насти Каменских

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Королева с сыном

«Вот это Дева Мария»: Лолита не смогла сдержать эмоций от рождественского фото Наташи Королевой

артисты

«Квартал 95» признал свои ошибки

Валерия

«Лошадиная улыбка» спровоцировала певицу Валерию на язвительный ответ

Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер