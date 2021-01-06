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Шоу-бизнес

Потап похвастался "неожиданным и невероятным" подарком от Насти Каменских

16:58 6 января 2021
Настя и Потап

Музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап), которому пришлось недавно оправдываться перед украинцами, показал в Instagram подарок от своей супруги Насти Каменских. Он назвал его неожиданным и невероятным.

Певица подарила мужу картину, которая создана из коллажа журналов и изображений. Потап считает, что эта работа очень точно передает его внутреннее состояние.

«Спасибо, Настя, это круче чем любой подарок, это искусство!!! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло- альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой!», — пообещал музыкант и поздравил всех с Рождеством.

Фанатам Потапа картина тоже очень понравилась. Они оценили вкус Насти Каменских.

Напомним, новогоднее поздравление Алексея Потапенко и Насти Каменских спровоцировало неожиданную реакцию их подписчиков. Фанаты вдруг заговорили о долгожданной беременности певицы.

Фото Instagram/realpotap, clutch.ua/

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