Потап попытался оправдаться за скандальный клип Дорофеевой, но только разозлил сеть

Один из авторов текста песни «Горит» и продюсер клипа Нади Дорофеевой Алексей Потапенко в Instagram извинился перед украинцами, которых возмутило видео на месте расстрела майдановцев.

Он признал, что это ошибка создателей клипа.

«Не досмотрели, не додумали, не хотели никого обидеть. Извините», — так Потап пытался загладить скандал с клипом.

Затем Потап объяснил свое желание записать клип с российской исполнительницей Ольгой Бузовой.

В сети появилась масса возмущенных комментариев. И только несколько подписчиков артиста считают, что он сам может выбирать, с кем хочет работать.

Напомним, украинский продюсер Алексей Потапенко через соцсеть попросил российскую певицу Ольгу Бузову записать совместный трек с его проектом MOZGI. Бузова ответила согласием. В свою очередь, в Украине не очень довольны этим. В частности, активист Сергей Стерненко, который в последнее время следит за тем, что происходит в шоу-бизнесе, призвал Потапа отказаться от идеи создания совместного клипа с российской исполнительницей.

Фото Instagram/realpotap

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