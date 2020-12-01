28.42 / 28.62 33.80 / 34.22
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Потап попытался оправдаться за скандальный клип Дорофеевой, но только разозлил сеть

15:43 1 декабря 2020
Потап

Один из авторов текста песни «Горит» и продюсер клипа Нади Дорофеевой Алексей Потапенко в Instagram извинился перед украинцами, которых возмутило видео на месте расстрела майдановцев.

Он признал, что это ошибка создателей клипа.

«Не досмотрели, не додумали, не хотели никого обидеть. Извините», — так Потап пытался загладить скандал с клипом.

Затем Потап объяснил свое желание записать клип с российской исполнительницей Ольгой Бузовой.

В сети появилась масса возмущенных комментариев. И только несколько подписчиков артиста считают, что он сам может выбирать, с кем хочет работать.

Напомним, украинский продюсер Алексей Потапенко через соцсеть попросил российскую певицу Ольгу Бузову записать совместный трек с его проектом MOZGI. Бузова ответила согласием. В свою очередь, в Украине не очень довольны этим. В частности, активист Сергей Стерненко, который в последнее время следит за тем, что происходит в шоу-бизнесе, призвал Потапа отказаться от идеи создания совместного клипа с российской исполнительницей.

Фото Instagram/realpotap

416

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Комаровский

«Выгнать поганой метлой!» Доктор Комаровский обрушился на баламутов и ток-шоу

Зеленский

Зеленский предостерег украинцев по поводу независимости

Илон Маск с женой

Жена Илона Маска удивила голым фото

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер