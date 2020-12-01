Потап попытался оправдаться за скандальный клип Дорофеевой, но только разозлил сеть
Один из авторов текста песни «Горит» и продюсер клипа Нади Дорофеевой Алексей Потапенко в Instagram извинился перед украинцами, которых возмутило видео на месте расстрела майдановцев.
Он признал, что это ошибка создателей клипа.
«Не досмотрели, не додумали, не хотели никого обидеть. Извините», — так Потап пытался загладить скандал с клипом.
Затем Потап объяснил свое желание записать клип с российской исполнительницей Ольгой Бузовой.
В сети появилась масса возмущенных комментариев. И только несколько подписчиков артиста считают, что он сам может выбирать, с кем хочет работать.
Напомним, украинский продюсер Алексей Потапенко через соцсеть попросил российскую певицу Ольгу Бузову записать совместный трек с его проектом MOZGI. Бузова ответила согласием. В свою очередь, в Украине не очень довольны этим. В частности, активист Сергей Стерненко, который в последнее время следит за тем, что происходит в шоу-бизнесе, призвал Потапа отказаться от идеи создания совместного клипа с российской исполнительницей.
Фото Instagram/realpotap416
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