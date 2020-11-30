"Поезд ушел": Потап попытался шуткой ответить на призыв Стерненко не записывать клип с Бузовой

Одесский активист Сергей Стерненко, успешно завершивший войну против Нади Дорофеевой из-за использования ею в клипе сцены с места расстрела майдановцев, призвал продюсера певицы Потапа не записывать совместный клип с российской исполнительницей Ольгой Бузовой.

«И снова о шоу-бизнесе. На этот раз о заслуженном народном артисте Потапе, которому очень хочется объединяться с россиянкой Ольгой Бузовой. Бузова является фанаткой Путина, поддерживает оккупацию Крыма и регулярно там гастролирует. Но это не мешает Потапу готовить совместную песню с ней и рассказывать об этом в соцсетях», — написал Сергей в своем Telegram.

Также он привел ответ рэпера на свой призыв.

«Мы спросили наших фанов, как они относятся к такому дуэту, они поддержали нас. Где же вы были? Легко писать, когда поезд ушел… К слову, песня вышла очень прикольная, вы еще будете подпевать… Вы бы со мной лучше не игрались, потому что скажут, что вы проект Потапа», — написал артист.

Из ответа активист сделал вывод, что «Потап прекрасно знает, что Бузова поддерживает оккупацию Крыма и фанатеет от Путина». Но при этом «не уважает свою страну и демонстративно плюет на горе украинцев, которое принесла Россия».





В комментариях к посту Сергея Стерненко в Telegram большинство читателей осудили позицию Потапа.

Теперь, очевидно, рэпер попытается найти дополнительные аргументы в защиту своего замысла сотрудничать с российской «звездочкой».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинский продюсер Алексей Потапенко через «сторис» в Инстаграме попросил российскую певицу записать совместный трек с его проектом MOZGI. Ольга Бузова также через истории ответила, что согласна и надеется на то, что «это интересный коллаб».

Фото: the-flow.ru

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