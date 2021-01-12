«Оля, талию»: раздетая Леся Никитюк показала «волшебство» с фигурой

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, допустившая «прокол» со своим рождественским фото, разместила видео, в котором показала, как ей удается «сохранять» идеальную фигуру. Ролик опубликован в Instagram телеведущей.

На видео Леся Никитюк в купальнике подсказывает, как нужно поддерживать ее сзади, чтобы фигура смотрелась идеально.

«Так, Оля-Оля, талию вот так держи!» — командует телеведущая.

В посте она написала: «Так и работаем. Держите лайфхак».

Видео развеселило подписчиков, которые оставили многочисленные комментарии: «Живой фотошоп», «А можно Олю одолжить?», «Как перестать это смотреть?», «10 раз пересмотрела, это хитяра», «Класс взяла на заметку».

Ранее сообщалось, что поклонники жаждут видеть Лесю Никитюк в новом сезоне проекта «Холостячка».

Фото: Instagram Никитюк

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