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Чапкис выписался из больницы и составил план восстановления

13:44 12 января 2021
Чапкис выписался из больницы и составил план восстановления

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис 12 января выписался из больницы, признавшись, что все еще чувствует себя неважно.

Впрочем, знаменитость допускает, что «просто залежался».

«Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там негде было ходить. В коридор не выпускали. Я почти все время лежал. У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые», — сказал легендарный ланцор в комментарии ГОРДОН.

По его словам, теперь он собирается восстанавливаться и возвращать себя в форму.

Напомним, в декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в Киевскую городскую больницу № 12 с двусторонней пневмонией.

29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он сообщил в своем Instagram, что хореографа снова госпитализировали и попросил молиться за него. А на Рождество в третий раз за месяц хореографа госпитализировали с пневмонией. При этом COVID-19 у него не подтвердился.

Скрин видео с YouTube

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