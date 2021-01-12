28.00 / 28.24 33.88 / 34.31
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Оля Полякова похвасталась фигурой на Мальдивах

6:38 13 января 2021
Оля Полякова похвасталась фигурой на Мальдивах

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее едва ли не впервые опубликовала фото всей своей семьи, наслаждается новогодним отдыхом на Мальдивах.

В одном из своих Instagram-stories она похвалилась стройной фигурой у мини-бассейна своих апартаментов.

Отметим, что минувшим летом Оля также демонстрировала свою фигуру, но уже на даче. Тогда же она рассказала секрет своей стройности: правильное питание, много спорта и чувство юмора.

275

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Алла Добкина

Дочь Добкина засветила татуировки в интимном месте

Оля Полякова похвасталась фигурой на Мальдивах

Оля Полякова похвасталась фигурой на Мальдивах

Руки жениха и невесты

Невеста подала на развод сразу после свадьбы из-за подаренного женихом бюстгальтера

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер