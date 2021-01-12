Оля Полякова похвасталась фигурой на Мальдивах

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее едва ли не впервые опубликовала фото всей своей семьи, наслаждается новогодним отдыхом на Мальдивах.

В одном из своих Instagram-stories она похвалилась стройной фигурой у мини-бассейна своих апартаментов.

Отметим, что минувшим летом Оля также демонстрировала свою фигуру, но уже на даче. Тогда же она рассказала секрет своей стройности: правильное питание, много спорта и чувство юмора.

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