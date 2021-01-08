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«Одна дочь – копия мамы, другая – в папу»: на фото Оли Поляковой с мужем и детьми нашли особенность

7:58 8 января 2021
Оля Полякова

Подписчики с интересом изучают снимок семьи известной украинской певицы Оли Поляковой, определяя сходство детей с родителями. Фото опубликовано в Instagram артистки.

Ранее это семейное фото разместила Маша Полякова. Снимок интересен тем, что Вадим Поляков практически не присутствует на фото, которые выставляют в соцсети его близкие.

Фолловеры отмечают, что старшая дочь Мария похожа на Олю, а младшая Алиса — на папу, Вадима Полякова.

Как сообщалось ранее, Оля Полякова похвасталась роскошным особняком, пристроенная веранда которого выходит к озеру. На веранде предусмотрены панорамные окна-двери в пол, через которые можно выйти к водоему, чтобы любоваться природой. А еще недавно певица жаловалась, что ей приходится экономить во время карантина.

Фото: Instagram Оли Поляковой

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