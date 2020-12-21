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«14 шуб храню в холодильнике»: Оля Полякова рассказала, на чем экономит в карантин

15:05 21 декабря 2020
Оля Полякова

Певица Оля Полякова, удивившая поклонников сменой имиджа, не устает экспериментировать с образами и интриговать новыми заявлениями. То она позирует с короткой стрижкой, то с длинными красными волосами, но снова позирует с белокурыми локонам.

«Да кто меня знает, какая я в жизни? Может, на самом деле у меня короткие каштановые волосы с перманентной завивкой?», — смеется Полякова.

В канун Нового года Полякова подводит итоги и рассказывает, каким для нее выдался 2020-й. Певица говорить, что в связи с карантином ей пришлось экономить. В первую очередь на покупке одежды и обуви.

«В первую очередь ненужными сегодня оказались одежда и обувь. Думаю, брендомания скоро сойдет на нет. Раньше ты покупал кофту Yves Saint Laurent и носил ее 15 лет, а сейчас зачем 15 лет носить кофту? Она уже в следующем сезоне надоест. У меня 14 шуб, которые я летом храню в холодильнике. Плачу за это деньги и не понимаю зачем: за 2 года ни разу натуральную шубу не надела. Считаю, это уже моветон», — рассказала Оля в интервью журналу «Отдохни».

Также певица раскрыла секреты сексуального воспитания дочерей. С 15-летней Машей и 9-летней Алисой Полякова откровенно говорит на эти темы.

«Маша общается с мальчиком, но я точно знаю, что у них еще ничего не было. С ней говорю о том, чем чреваты незащищенные отношения. С Алисой пока — о том, что она должна знать свои границы и не позволять никому прикасаться к ней. Думаю, в 9 лет знать о способах контрацепции еще не нужно» — рассказала Полякова.

Ранее Оля Полякова взбудоражила сеть сексуальным образом на съемках шоу «МАСКА».

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