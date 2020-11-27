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Оля Полякова изменилась до неузнаваемости

7:58 27 ноября 2020
Полякова

Популярная украинская певица Оля Полякова, которую в последнее время часто критикуют в соцсетях, показала в Instagram фото, на котором она выглядит как сказочная фея.

«Королева ночи» предстала в привычном для себя сексуальном наряде. В этот раз он черного цвета. Но прическа «Мальвина» и макияж сделали певицу неузнаваемой. У нее и взгляд немного другой, очевидно, Полякова воспользовалась цветными линзами.

Фанатки забросали артистку комплиментами и просили передать свои восторженные похвалы стилистам звезды.

Напомним, недавно Полякову резко критиковали за выступление в Дубае вместе с Филиппом Киркоровым.

Фото Instagram/polyakovamusic

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