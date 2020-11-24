"Женщины жрут женщин": Оля Полякова резко ответила критикам ее "вульгарного" фото

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова, которая совсем недавно популяризировала платье из мусора, похвалилась спортивной формой, сфотографировавшись в спортивном костюме и кроссовках. Однако пользователей соцсети поразил вовсе не костюм звезды, а ее слишком раскованная поза, которую даже сама исполнительница сочла наглой.

Об этом свидетельствует подпись под опубликованным фото.

«Наглая девочка кайфует (на мотив мокрой), — практически процитировала Полякова хит MONATIK и Quest Pistols Show «Мокрая».

Хейтеры певицы резво бросились в атаку, решив, что звезда «слетела с орбит».

«У Оли сексуальная энергетика аж зашкаливает, такое бывает перед климаксом», — очевидно, поделилась собственными воспоминаниями Елена Ткачук.

«Нагло и неприлично, даже звезды могут слететь с орбиты, если сильно зазвездятся», — вторит ей Любовь Новошицкая.

А Лариса Ящишена и вовсе предложила представить в этой позе звезду первой величины вроде Софии Ротару.

Привыкшая к любви поклонников Полякова не смогла сдержаться и записала видеообращение, в котором призвала женщин быть добрее, и прекратить «жрать друг друга».

Справедливости ради, большинство прочитавших пост «Королевы ночи» встали на ее сторону.

«Не пойму, что в этом фото не так, что все фукают?)) Оля с прекрасным чувством юмора, чего многим комментаторам не хватает! Села бы она с ладошками на коленках, вы бы прошли мимо и не заметили», — написала одна из ее фанаток.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина неожиданно для себя тоже попала в скандал — ее обвинили в хейтинге полных людей.

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