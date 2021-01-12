Руслана Писанка призналась, на какие жертвы пошла ради удачного брака

Известная телеведущая и актриса Руслана Писанка, набравшая на карантине 10 кг, рассказала, на какие жертвы пошла ради успешного брака. Она призналась, почему называет своего мужа скуповатым и почему считает, что женщина не может работать, если хочет удачно выйти замуж.

Звезда украинского кино и театра стала гостьей программы «Ранок з Україною» и поделилась эксклюзивным рецептом салата «Оливье», от которого не поправляются. Во время приготовления Руслана показала новенькое кольцо, история которого удивляет.

«Это мне муж подарил на день рождения. Сказал, такое ценное, что даже не знает, как он смог такое купить. Потому что он у меня немного прижимистый. Например, может сказать: «Ну зачем эти кольца? Зачем тратить деньги на золото, если можно купить, скажем, машину?», — поделилась Руслана Писанка в эфире канала «Украина».

Сама же актриса просто обожает сюрпризы и подарки. Уверяет — ежедневно дарит приятное своему мужчине, а именно — себя. «Вы понимаете, кто этот подарок. Я встаю, говорю доброе утро, готовлю вкусные блюда утром», — не скромничает Руслана.

Она уверена, что секрет ее удачного брака в том, что в свое время она отказалась от работы ради любимого мужчины.

«Я вышла замуж, потому что перестала работать. Если женщина хочет выйти замуж, она не может работать. Нельзя это сочетать — надо делать что-то одно, чтобы получилось нормально, потому что когда ты бежишь на работу, не понимаешь, тот человек рядом с тобой или нет», — рассказала звезда сериала «Филин».

Но и без работы Руслана Писанка усидеть не может. В 2020 году она попробовала себя в новой профессии — создала спектакль, выступив в роли продюсера. И сама в нем сыграла. А сейчас мечтает об одном — чтобы в 2021 году вернуть потраченные средства и сделать новый спектакль.

Ранее своим своим «рецептом» семейного счастья и удачных отношений поделилась Настя Каменских.

Фото Instagram Русланы Писанки.

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