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«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

10:27 13 января 2021
Ольга Фреймут

Популярная телеведущая Ольга Фреймут отправилась в отпуск на Мальдивы и выложила в соцсети фото с двумя детьми на пляже, и тут же получила вопрос о третьем ребенке.

На фото, опубликованном в Instagram телеведущей, она сфотографировалась с младшими детьми — сыном Валерием и дочкой Евдокией. Дети родились в браке с Владимиром Локотко.

Одна из подписчиц поинтересовалась, почему на фото нет старшей дочки телеведущей Златы. 14-летняя девочка — дочка Ольги Фреймут и британца Нила Митчела.

Ранее Ольга Фреймут рассказала о конфликтной семейной ситуации, которую она создала и из которой ей удалось выйти «с добром и стилем». Речь шла о том, что ее супруг как-то не так отреагировал на историю, рассказанную телеведущей, и та возмутилась. В ответ муж заметил, что не следует его учить, как реагировать на ту или иную ситуацию…

Фото Ольги Фреймут из социальных сетей.

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