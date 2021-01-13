Вера Брежнева застала мужа за интимным моментом
Певица Вера Брежнева, признавшаяся, что очень любит солнце и особенно скучает по нему зимой, опубликовала в Instagram трогательное видео о своем муже композиторе Константине Меладзе.
В Stories певица показала, как Меладзе играет на рояле. За окном божественная природа — солнце, море и горы. А Вера тихонько записывает происходящее за спиной у мужа.
Вероятно, семья проводит зимний отпуск в Италии, где Брежнева любит часто бывать.
Напомним, уроженка Украины Вера Брежнева и известный продюсер Константин Меладзе узаконили свои отношения осенью 2015 года. Церемония прошла в Форте-дей-Марми, курорте на тосканском побережье.
Брежнева выступает, в основном, в России. Она строит сольную карьеру и ведет шоу на телевидении. Выглядит певица потрясающе, гораздо моложе своих лет.
Фото Instagram/ververa
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