Вера Брежнева застала мужа за интимным моментом

Певица Вера Брежнева, признавшаяся, что очень любит солнце и особенно скучает по нему зимой, опубликовала в Instagram трогательное видео о своем муже композиторе Константине Меладзе.

В Stories певица показала, как Меладзе играет на рояле. За окном божественная природа — солнце, море и горы. А Вера тихонько записывает происходящее за спиной у мужа.

Вероятно, семья проводит зимний отпуск в Италии, где Брежнева любит часто бывать.

Напомним, уроженка Украины Вера Брежнева и известный продюсер Константин Меладзе узаконили свои отношения осенью 2015 года. Церемония прошла в Форте-дей-Марми, курорте на тосканском побережье.

Брежнева выступает, в основном, в России. Она строит сольную карьеру и ведет шоу на телевидении. Выглядит певица потрясающе, гораздо моложе своих лет.

Фото Instagram/ververa

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