Звезду российских сериалов нашли мертвым в своем авто на парковке в Москве

Известного российского актера Дмитрия Гусева обнаружили мертвым за рулем своей машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авто Гусева остановилось на парковке, затем дорожные рабочие заметили, что машина почему-то газует, хотя стоит на месте. Внутри они увидели человека без сознания, нога которого была на педали газа. Когда приехали медики, 45-летний актер был уже мертв. Чтобы достать тело, пришлось разбить стекла.

Дмитрий Гусев снялся во многих фильмах, наиболее известен по ролям в сериалах «Склифософский» и «Глухарь».

По информации Telegram-канала «360», трагедия произошла при возвращении со съемок нового проекта «Скорая».

Ранее сообщалось, что скончался российский актер, ярко сыгравший в фильмах «Сволочи», «Катька и Шиз».

Фото: kino-teatr.ru

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