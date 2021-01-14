Бывшая жена Пола Маккартни выходит замуж за мужчину, который на 17 лет ее моложе

Бывшая жена знаменитого британского Пола Маккартни снова собралась замуж. Как сообщает издание The Sun, 53-летняя Хизер Миллс обручилась со своим 36-летним бойфрендом — кинопродюсером Майком Дикманом, которого она называет «любовью всей своей жизни». Он сделал предложение возлюбленной во время романтического отдыха в Португалии. Оба невероятно счастливы и влюблены друг в друга по уши. Разница в возрасте их не смущает: Миллс утверждает, что молода душой.

Хизер и Майк начали встречаться полтора года назад, случайно встретившись в поезде. Миллс оставила Дикману записку: «Ты — красавчик, напиши мне» и указала адрес своей электронной почты.

В юности Миллс работала моделью. В 1993 году с ней произошел несчастный случай — девушку сбил полицейский мотоцикл. В результате она потеряла левую ногу: конечность была ампутирована на 15 сантиметров ниже колена. Это не мешало вести ей активный образ жизни. Она продолжала работать в модельном бизнесе, занималась благотворительностью, основав свой собственный фонд помощи инвалидам. В 2007 году она принимала участие в «Танцах со звездами», а в 2009-м — в «Танцах на льду».

Миллс встретила Маккартни на благотворительном мероприятии. Они сыграли свадьбу в 2002 году. 28 октября 2003 Хизер родила дочь Беатрис. В 2006 году супруги расстались. В то время в СМИ всплыла информация о том, что Миллс в молодости позировала для порнографических снимков и подрабатывала проституткой, в числе клиентов которой были арабские шейхи.

Развод был окончательно оформлен два года спустя. Миллс получила 33 миллиона долларов.

Хизер была второй женой легендарного «битла». Его первая супруга Линда умерла от рака груди в 1998 году. В 2011 году певец женился в третий раз — на состоятельной американке Нэнси Шевелл, с которой счастливо живет до сих пор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полуголый Пол Маккартни шокировал фанатов эксцентричной прической.



Фото The Sun/Instagram/ITV

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