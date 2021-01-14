«Куплю глаза, которые это не видели»: Бузова опозорилась с постановочным видео

Российскую певицу и тусовщицу Ольгу Бузову, отдыхающую с бойфрендом Давидом Манукяном на Мальдивах, раскритиковали за постановочное видео.

Так, в Instagram Бузова выложила кадры своего падения с гамака в бассейн. Певица сначала устраивается в гамаке, а потом нарочно с него падает, что подметили внимательные фолловеры. Хотя сама певица утверждает, что просто хотела «секси фото», но что-то пошло «не по плану».

Напомним, что на Мальдивах Бузова и Манукян сыграли свадьбу по местным правилам, после чего фолловеры тут же начали обсуждать, беременна Ольга или нет. Одни утверждали, что певица уж слишком худа для беременности, а другие предполагали, что пара ожидает двойню.

Фото Ольги Бузовой из социальных сетей.

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