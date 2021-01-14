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Шоу-бизнес

«В булочную ходить не в чем!» Комик Федункив обвинила певца Лазарева в краже ее головного убора

13:22 14 января 2021
Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев выложил в сеть забавное видео, на котором он исполняет зажигательный танец в головном уборе с перьями.

Лазарев опубликовал шуточный ролик в Instagram и написал, что подготовка к «Танцам со звездами» «идет полным ходом». На певце надеты светлая футболка и шорты. На голове — черная шапочка с большими перьями.

На этот пост тут же отреагировала ведущая и актриса Марина Федункив, заявив, что Лазарев украл ее шапочку и ей теперь не в чем ходить за хлебом. Шутка комикессы вышла в топ — отметку «нравится» под ней поставили более тысячи подписчиков.

Недавно Сергей Лазарев, отправившийся на отдых на Бали, показал подписчиком ночное фото на яхте и написал, что на ночной рыбалке «улов лучше». Певец стоял на краю судна без удочки и задумчиво смотрел вдаль.

Фото Сергея Лазарева из социальных сетей.

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