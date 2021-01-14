Жена Павлика призналась, когда родит

Катерина, беременная жена известного украинского музыканта Виктора Павлика, в своем Instagram рассказала, когда мужу предстоит снова стать отцом.

«В моем блоге есть две интриги. Какой у меня срок?! И кого мы ждем?! Начну открывать карты», — написала Катерина Павлик.

По ее словам, она любит лето, и 13 июня у нее день рождения. Примерно в эту дату должен родиться и ребенок.

«Вот такой подарочек на 27 лет. Сейчас у меня почти 19 недель. Пол мы узнали на 16 неделе», — добавила Катерина и уточнила, что уже сделала четыре УЗИ.

Подписчики в комментариях гадают, каким же будет пол ребенка.

Ранее сообщалось, что беременная жена Виктора Павлика продает свой смарт-автомобиль.

Фото из Instagram Кати Павлик (Репяховой)

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