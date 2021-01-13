Забеременевшей жене Павлика пришлось продавать любимое авто

Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила продать свой смарт-автомобиль. Об этом женщина сообщила в Stories в Instagram-аккаунте.

Екатерина пишет, что очень любит «свою малышку» и даже посвящает ей посты.

Продать любимую машину Репяхову вынудила беременность. Ведь скоро ей придется передвигаться с малышом и мамой, а в смарте для этого нет места.

Напомним, брак Виктора Павлика с его менеджером Екатериной Репяховой был зарегистрирован в мае 2020 года. О том, что в семье ожидается пополнение, молодая женщина сообщила 10 января. У нее это будет первый ребенок. А Виктор Павлик станет отцом в четвертый раз.

Фото Instagram/repyahovakate

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