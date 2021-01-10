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Шоу-бизнес

«Новый этап нашей жизни»: жена Виктора Павлика объявила о своей беременности

18:57 10 января 2021
Виктор и Катерина Павлики

Катерина, бывшая pr-менеджер, с недавних пор молодая супруга певца Виктора Павлика, которому исполнилось 55 лет, сообщила друзьям и знакомым радостную новость: у нее скоро будет ребенок. Об этом Катерина написала в своем Instagram.

«Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь», — подписала она фото.

Отметим, Виктор Павлик станет отцом уже в четвертый раз.

На размещенных в аккаунте фотографиях можно увидеть округлившийся животик девушки, на который она нежно возложила свою руку.

Как известно, Виктор Павлик и Катерина Павлик (Репяхова) стали мужем и женой 29 мая 2020 года. Но до свадьбы дело не дошло из-за пандемии коронавируса. Второй раз дату назначили на 18 августа, но, к несчастью, 7 августа умер 21-летний сын певца Павлик.

Ранее выяснилось, что жена Павлика оказалась ярой поклонницей российского шансонье Михаила Круга.

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