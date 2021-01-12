Беременная жена Павлика показала живот

Катерина Репяхова, которая скоро станет матерью четвертого ребенка популярного украинского певца Виктора Павлика, продемонстрировала свой изрядно округлившийся животик. Видео в купальнике она выложила в сториз Instagram.

«Как-то так», — гласит комментарий Катерины.

Напомним, в первый раз новость о своем «интересном» положении молодая женщина сообщила 10 января. Тем не менее намеки на беременность Катерина делала и ранее, например, после встречи с матерью.

Брак Виктора Павлика с его менеджером был зарегистрирован в мае 2020 года, но пышную свадьбу и празднования паре пришлось отменить — сначала из-за карантина, а затем из-за скоропостижной смерти младшего сына Павлика — 21-летнего Павла.

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