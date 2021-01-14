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Известная украинская телеведущая заразилась коронавирусом

23:14 14 января 2021
Известная украинская телеведущая заразилась коронавирусом

Ведущая канала «1+1» Лидия Таран заболела коронавирусом, поэтому находится на самоизоляции. Согласно ее записи в Facebook, позитивный тест на COVID-19 Лидия получила после возвращения с отдыха в Турции, хотя и успела провести один выпуск ТСН.

Она уверяет, что соблюдала все карантинные рекомендации и в Турции, и во время самого путешествия, но это ее не уберегло.

«Чувствую себя хорошо. Температура 37,5. Особых симптомов не чувствую. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины», — сообщила журналистка.

Ранее переболела другие ведущие канала — в т. ч. Маричка Падалко и Людмила Барбир.

Фото Facebook Лидии Таран

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