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«Дочку для полного комплекта»: Влада Яму из-за эффектного фото с женой призвали к «новым свершениям»

9:17 15 января 2021
Влад Яма с женой

Судье «Танців з зірками» и хореографу Владу Яме, который вместе с супругой Лилианой воспитывает 5-летнего сына Леона, посоветовали подумать и о дочке. Так сказать, для «полного комплекта»

Такой комментарий появился под постом Влада Ямы в Instagram — хореограф опубликовал фото с супругой и прокомментировал его так: «Пускай удача всегда будет в кармане!» При этом рука Лилианы спряталась в карман джинсов мужа.

Ранее фото из Объединенных Арабских Эмиратов, на котором Влад Яма сфотографирован вместе с аравийским верблюдом, стало поводом для шуток фолловеров. Подписчики изрядно резвились, комментируя фото в стиле «было — стало» и «найди 10 отличий».

Бурное обсуждение вызвало и другое фото Влада Ямы — он показал фолловером себя с волосами, отметив, что ближе к совершеннолетию у него появилась мечта отпустить «хвостик», что тогда было модно среди танцоров-латинистов.

Фото со странички Влада Ямы в социальных сетях.

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