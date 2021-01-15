«Ужасно звучит»: «Квартал 95» с новым сериалом пристыдили за плохую украинскую озвучку

Студия «Квартал 95» анонсировала новый сериал о супружеской паре, оказавшейся «запертой» дома на карантине и нарвалась на критику по поводу «ужасно звучащего» украинского языка.

На своей страничке в Instagram «кварталовцы» разместили трейлер нового сериала «100 тысяч минут вместе» — о 69-дневном карантине успешного пилота и уверенной в себе фитнес-тренере, которые прожили в браке 7 лет. «Смогут ли эти два лидера пройти все испытания самоизоляцией, которой подверглись в реальной жизни миллионы людей по всему миру?» — говорится в комментарии к ролику.

Напомним, что недавно «кварталовцев» уличили в плагиате — это связано с известным номером, в котором в свое время принимал участие нынешний президент Владимир Зеленский. Речь идет об «игре на рояле без помощи рук». Отмечалось, что полсотни лет назад такой номер представляли комики группы «The Freaking Brothers».

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