«Вообще на себя не похожа»: преображенная Наталья Могилевская вызвала вопросы

Певица Наталья Могилевская, отдохнувшая после новогодних выступлений в Карпатах, выложила в соцсети фоторепортаж, удивив поклонников первой же фотографией.

В Instagram Могилевская пишет, что выступала в Буковеле, а отдыхала в «тайном тихом уголке» Драгобрата. В частности, певица понежилась в чане с горячей водой на травах с видом на заснеженный лес. Фолловеры обратили внимание на то, что певица сильно изменилась и «не похожа на себя».

Напомним, что перед Новым годом Наталья Могилевская записала поздравление Украине, призвав проводить уходящий год с достоинством и благодарностью, потому что 2020-й хоть и был богат на испытания, но все они давались с важной целью. Некоторым из ее фолловеров не понравилось то, что обращение было записано на русском языке.

Фото Натальи Могилевской из социальных сетей.

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