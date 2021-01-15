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Шоу-бизнес

Волочкова показала свои жуткие метаморфозы с ногами

15:19 15 января 2021
Волочкова показала свои жуткие метаморфозы с ногами

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая не так давно жаловалась на обнищание, вынуждена тяжело работать, чтобы поправить финансовое положение. В новом посте в Instagram она продемонстрировала итог своих усилий — сбитые в кровь ноги, которые к тому же и распухли.

«Результат продолжительных репетиций… перед предстоящим спектаклем», — прокомментировала снимок Волочкова.

Отметим, что ради заработков в России Анастасия даже поменяла политические взгляды — если 14 апреля 2014 во время аннексии Крыма Россией она выступила в Киеве с заявлением о том, что всегда будет считать Крым частью Украины, то уже 5 декабря того же года в эфире телеканала «Россия 1» поддержала российскую аннексию украинского полуострова, а в 2011 году даже собиралась выйти замуж за за байкера из «Ночных волков».

Фото Instagram Анастасии Волочковой

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