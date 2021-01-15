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Шоу-бизнес

В одеяле и без грамма косметики: Тодоренко на Бали приняла важное решение

19:04 15 января 2021
Регина Тодоренко на отдыхе

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая отдыхает на Бали, показала новое фото — в одеяле и без макияжа. Она также поделилась важным для себя решением — установить брекет-систему.

«Я люблю улыбаться во все 32, но совсем скоро мне предстоит веселая экзекуция — брекеты», — написала она, поинтересовавшись у фолловеров, какую конструкцию лучше устанавливать, какие минусы, есть ли дискомфорт и дополнительная морока с чисткой.

Отметим, что вместе с чисто практическими советами подписчики Регины постарались заверить ее, что ей брекеты ни к чему, ведь улыбка и так прекрасна.

«Регина, у вас отличная улыбка. Что тут можно исправить?», — поинтересовалась Алла Шишкина.

«Разве у вас плохая улыбка?» — удивился другой подписчик Тодоренко.

Об этом же знаменитости написали и другие фолловеры.

Напомним, в начале отдыха на Бали Регина серьезно повредила ногу.

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