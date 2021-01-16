У них другая культура: финалистка «Супер Топ-модели по-украински» объяснила, почему бросила режиссера-итальянца

Участница проекта «Супер Топ-модель по-украински» Даша Майстренко рассталась с талантливым итальянским режиссером Томмазо Аньезе.

Девушка в интервью на YouTube-канале рассказала, что 2020 год круто изменил ее жизнь.

До этого Даша несколько лет работала в Италии моделью и жила вместе с 36-летним Томмазо. Она планировала переехать из Украины, учить итальянский язык, искать университет в Италии. Но помогать получить итальянский паспорт Томмазо отказался. И Даше приходилось каждый год самой делать себе визу в Италию, все вопросы решать самостоятельно.

«Классно, что рядом любимый человек, но очень тяжело быть там чужой. Хотелось в конце концов приехать и знать: я буду здесь жить и планировать будущее», — призналась Даша.

Если бы Томмазо женился на Даше, это бы существенно упростило ее переезд. Но к такому поступку 36-летний мужчина оказался не готов.

И финалистке «Супер Топ-модели по-украински» пришлось бросить итальянского режиссера.

Даша отметила, что итальянцев другая культура. Родители Тома поженились спустя 14 лет отношений, он хотел жить так же.

Девушка объясняла своему другу, что дело не в свадьбе, а в том, что роспись — это возможность вместе жить в Италии на равных правах.

В итоге мужчина сказал, что украинки хотят быть принцессами, и чтобы их обслуживали.

Принять решение о расставании Даше было непросто, но она почувствовала огромное облегчение, когда объяснилась с теперь уже экс-бойфрендом.

Даша рассказала, что Томмазо до сих пор пытается вернуть отношения.

«Когда передавал мои вещи в Украину, отправил вместе с ними ключи от своего дома. Но я понимаю, что если вернусь, все будет, как раньше. Может, первое время он и постарается что-то изменить, но человека все равно не изменишь. Так что для меня эта история закончена», — добавила топ-модель.

Интервью с победительницей «Супер Топ-модели по-украински» Таней Брык читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото viva.ua/

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