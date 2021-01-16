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Шоу-бизнес

Сам себе философ: Потап попытался рассказать поклонникам о счастье, но ему посоветовали "надеть панамку"

19:18 16 января 2021
потап

Во время отпуска на Мальдивах рэпер Потап не ограничился «литературным конкурсом», а решил еще и заняться в своем блоге просвещением фолловеров. С этой целью муж Насти Каменских опубликовал пост, в котором рассказал о том, как важно мечтать.

«Человек с мечтой — это суперчеловек! Сколько раз я начинал мечтать и мечты сбывались! Осторожно, они действительно сбываются! Но самым интересным, оказалось, научиться заново мечтать! Дело в том, что когда ты достигаешь своей цели, возникает тревожное чувство опустошения „ну вот — добился… что теперь дальше?“ А дальше еще интересней! Научиться заново мечтать! Захотеть хотеть!» — пишет любимец публики.

Также Алексей пытается донести до своих поклонников, что «поиски счастья» — это и есть счастье, а дорога к мечте — сама по себе осуществление мечты.

«Полюбите процесс и результат найдет вас сам! Дримкамтрушечка существует», — настаивает успешный продюсер.

Некоторые фанаты с восторгом откликнулись на идеи Алексея:

В то же время были и те, кто указал Потапу, что, дескать, хорошо философствовать на Мальдивских островах, но не в убогой квартире, с огромными долгами за коммуналку.

А некоторые сердобольные поклонники даже посоветовали поющему продюсеру надеть панамку — ведь, возможно, он слишком долго находится в тропиках, и уже отвык от украинских реалий?!

Напомним, ранее Потапа раскритиковали за одутловатый вид после праздников. Фолловеры подозревают, что продюсер явно злоупотреблял угощениями на Новый год.

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