"Такие милые!" Потап восхитил новыми стихами Каменских, Бузову и Артура Пирожкова
Рэпер-менеджер Потап (Алексей Потапенко) и его супруга Настя Каменских отдыхают на тропических островах, откуда постят фото красивейшей природы.
Во время яркого летнего отдыха артисты не забывают о работе. В частности, накануне Потап решил красиво анонсировать новый альбом, для чего опубликовал в соцсети отрывок одной из песен:
«Проведи со мной закат
Повстречай со мной рассвет
Мы живем лишь только раз
Больше у нас жизней нет
Проживи со мной наш миг
Подари свою любовь
Богу нужен один клик».
«Так вы говорите, что хотите от сольного альбома лирики, да?», — завершил свой пост хитрый Потап.
Первой на стихи отреагировала Настя Каменских.
«Спасибо тебе за ещё один сладкий и очень весёлый день», — написала супруга Алексея.
Стихи Потапа понравились Ольге Бузовой, Артуру Пирожкову, Анатолию Анатоличу и другим знаменитостям.
Не менее бурной была и реакция пользователей, которые хвалили проникновенные строки рэпера и творческий тандем супругов.
После такого анонса поклонникам Потапа и его группы Mozgi остается только предвкушать появление нового альбома, где, возможно, будет и фит с Бузовой.
Напомним, российская певица Ольга Бузова согласилась на предложение Потапа стать героиней клипа группы MOZGI и записать совместный трек.
Фото Instagram/realpotap
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