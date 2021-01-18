Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип сделал неожиданный подарок композитору Игорю Николаеву ко дню его рождения — он с командой создал новую версию старого хита «Дельфин и русалка». В соцсети парень написал, что на проект его вдохновила находка на даче — виниловая пластинка.

«Мама рассказывала что Игорь Николаев придумал эту сказочную Историю в 1991 году, и для огромного количества людей эта песня стала культовой! Меня очень вдохновила история связанная с этой песней. И вдруг мне пришла одна идея: а что, если посмотреть на эту историю немного иначе», — рассказал Архип.

В новой песне дельфин и русалка все-таки остались вместе и были счастливы.

Одной из первых на новое прочтение песни отреагировала сама Наташа Королева.

«Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет, творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени, продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода 90-х», — написала она, выложив и отрывок песни.

В клипе присутствует и та самая виниловая пластинка, на обложке которой Наташа Королева позирует с мокрыми волосами, а Николаев — так и вовсе обнаженным по пояс.

В комментариях к клипу Архипу напомнили о давнем романе Королевой с Николаевым, предположив, что композитор мог бы быть отцом парня.

Также поклонники признались, что ТАКОЙ подарок Николаеву «сразил их наповал».

Напомним, Наташе Королевой, которая является членом российской провластной партии «Единая Россия», запрещен въезд в Украину до 2021 года за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Россией украинский Крым, за соучастие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора России против Украины и за участие в попытках легализовать аннексию Крыма российскими захватчиками.

В Украине Наташа Королева также является фигуранткой базы «Миротворец».

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