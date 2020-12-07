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Шоу-бизнес

Сын Тарзана и Королевой впечатлил танцем на пилоне

16:54 7 декабря 2020
Тарзан с сыном

Пока певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко пытаются спасти свой брак, их единственный сын Архип ищет себя.

Парень под псевдонимом Архип Грек успел выпустить клип на песню «Бутылка вина». А сейчас он увлекся танцами на пилоне. Видео опубликовано в его Instagram-аккаунте.

Архип показал несколько элементов, которые успел освоить. При этом он все время заглядывал в шпаргалку, чтобы не пропустить, что нужно показать зрителям.

«По сравнению с моими предыдущими занятиями спортом (баскетбол и бокс) это самое необычное. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься полденсом. Если вы тоже хотите начать, то могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков, потому что их будет много. А исполнять элементы на незаживших ушибах это что-то с чем-то. Но кожа быстро набивается и становится очень весело. В целом мне очень понравилось, ты как будто бросаешь вызов гравитации. Всем советую попробовать», — пишет Архип.

Как известно, отец Архипа Сергей Глушко — звезда стриптиза. Он выступает под псевдонимом Тарзан. Творческую карьеру начал после учебы в военном вузе.

Напомним, недавнюю измену Тарзана и скандал в звездной семье бурно обсуждали в СМИ. Сам стриптизер после признания в супружеской измене стал писать стихи.

Фото Instagram/grek_grex

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Сын Тарзана и Королевой впечатлил танцем на пилоне

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