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«Дама накрашенная, отфотошопленная – 1 шт»: страдающая Слава Каминская «прошлась» по себе

9:28 18 января 2021
Слава Каминская

Певица Слава Каминская призналась, что «кайфует» в состоянии меланхолии, заявила, что Drama queen — ее второе имя и иронично отреагировала на комментарий о том, что прекрасно выглядит.

В Instagram она выложила «страдательный пост», признавшись, что «всегда найдет повод заняться самокопанием», для чего ей особые причины и не нужны.

«В такие моменты чаще всего я пишу стихи, которые никому не показываю… Ну, почти никому. Drama queen — это мое второе имя. Первое — не для широкого обозрения. Мне нравится взлетать и падать, сгорать, а после — восставать из пепла. Такая себе биполярная развлекуха. К чему я это все: мы часто пытаемся помочь, а на самом деле только мешаем! Нравится человеку грустить — оставьте его в покое, пусть покайфует. Доброе утро», — пишет Каминская и выкладывает в соцсети свежее фото, которое оценили ее подписчики и знакомые.

«Отметилась» под постом и дочь украинского политика Михаила Добкина Анна, написавшая о красоте. В ответ Слава Каминская иронично отреагировала: «Дама накрашенная, отфотошопленная — 1 штука».

Ранее Слава Каминская рассказала, как на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах встретила двух своих бывших мужей, иронично прокомментировав:"Все включено".

Фото Славы Каминской из соцсетей.

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