«Все включено»: у Славы Каминской случился курьез с двумя экс-мужьями

Певица Слава Каминская планировала роскошно отдохнуть зимой в Дубае, но отпуск с самого начала пошел не по плану. Кроме проблем со здоровьем, Славе пришлось выпутываться из курьезов лично-семейного характера. На отдыхе в ОАЭ певица встретила двух своих бывших мужей. «Все включено», — пожаловалась звезда подписчикам в Instagram.

Два бывших мужа, о которых упоминала Каминская, это киевский бизнесмен Евгений (брак с ним просуществовал чуть более года, а недавно предприниматель стал священником) и пластический хирург Эдуард Каминский. Второй семейный союз продержался пять лет, у пары родились двое детей. Летом 2019 года супруги расторгли брак, но сохранили дружеские отношения.

Кроме своих экс-партнеров Слава Каминская в Дубае повстречалась еще и с певицей Maruv.



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