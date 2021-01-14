28.05 / 28.28 34.00 / 34.23
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Все включено»: у Славы Каминской случился курьез с двумя экс-мужьями

8:23 14 января 2021
каминская

Певица Слава Каминская планировала роскошно отдохнуть зимой в Дубае, но отпуск с самого начала пошел не по плану. Кроме проблем со здоровьем, Славе пришлось выпутываться из курьезов лично-семейного характера. На отдыхе в ОАЭ певица встретила двух своих бывших мужей. «Все включено», — пожаловалась звезда подписчикам в Instagram.

Два бывших мужа, о которых упоминала Каминская, это киевский бизнесмен Евгений (брак с ним просуществовал чуть более года, а недавно предприниматель стал священником) и пластический хирург Эдуард Каминский. Второй семейный союз продержался пять лет, у пары родились двое детей. Летом 2019 года супруги расторгли брак, но сохранили дружеские отношения.

Кроме своих экс-партнеров Слава Каминская в Дубае повстречалась еще и с певицей Maruv.
 

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

maruv

MARUV высадилась в Дубае и снова обнажилась

каминская

«Все включено»: у Славы Каминской случился курьез с двумя экс-мужьями

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер