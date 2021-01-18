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Шоу-бизнес

«Так его перетак»: родившая жена Владимира Преснякова пожаловалась на живот

9:51 18 января 2021
Пресняков и Подольская

Певица Наталья Подольская, недавно родившая сына Владимиру Преснякову, пожаловалась, что никак не может похудеть в районе живота, посетовав на то, что за время беременности привыкла к сладкому.

В Instagram Подольская пишет, что никак не может взять себя в руки и отказаться от сладкого к кофе: «Во время беременности завела привычечку пить чаек-кофеек со сладеньким. Так сказать время, когда можно и немного расслабить ежовые рукавицы. И вот все похудело кроме… живота, так его перетак… Короче говоря… Как взять себя в руки и совсем, вот совсем железно отказаться от сладкого?»

Напомним, что Подольская родила сына Ивана еще в октябре 2020 года, однако его лицо показала лишь недавно.

Фото со странички Натальи Подольской в социальных сетях.

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