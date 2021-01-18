Ани Лорак обдало киевским морозом

Ани Лорак, которая с начала января находится в Киеве, похвалилась в Instagram новыми фото из центра украинской столицы — с Крещатика.

«Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным», — прокомментировала она снимки.

Что делает в Киеве, певица не сообщила, однако в сети предположили, что речь идет о съемках нового клипа.

Напомним, во время российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году, Ани Лорак не прерывала связи с российским шоу-бизнесом, за что неоднократно подвергалась критике в Украине.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Ани Лорак планировала на июль и август 2014 года выступления в аннексированном Крыму, что вызвало возмущение общественности в Украине. В результате певица отменила запланированные концерты. В июле 2016 года Ани Лорак выступила на концерте, посвященном 320-летию российского военно-морского флота.

23 января 2017 года редакционная коллегия журнала «Viva» приняла решение исключить Ани Лорак из номинантов ежегодного конкурса «Viva! Самые красивые 2016» по требованию украинских читателей журнала, осуждающих концертные выступления Лорак на территории Российской Федерации.

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