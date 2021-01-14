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Шоу-бизнес

Ани Лорак внезапно поседела

11:57 14 января 2021
Ани Лорак

Певица Ани Лорак, встретившая Новый год с дочкой Софией и новым членом семьи — собачкой Тошей, вернулась в Киев из Москвы, где она сейчас живет. Об этом стало известно из Instagram артистки. Она опубликовала фото в Сториз и указала геолокацию. Поклонников удивил новый образ певицы — на снимке она позирует с седыми волосами.

«Что скажете?», — подписала фото артистка.

Очевидно, это парик. Скорее всего, в Киеве Ани Лорак снимает новый клип.

В последнее время певица несколько раз меняла образ. Еще недавно она позировала с длинными русыми волосами. А до этого носила удлиненное каре.

Ранее Ани Лорак растрогала сеть раритетным снимком с братьями.

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